EMPRÉSTIMO EM BANCO

Quatro dias após morte, corpo de ‘Tio Paulo’ finalmente será enterrado

Paulo Roberto Braga, de 68 anos, finalmente descansará em paz. O idoso, que teve seu nome exposto em todo o Brasil nesta semana, após ser levado morto pela sobrinha a um banco, para fazer um empréstimo, será enterrado neste sábado (20), quatro dias após a morte. A cerimônia ocorrerá no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Tio Paulo, como ficou conhecido, teve seu caso exposto em um vídeo feito por funcionários da agência. As imagens mostram o momento em que a sobrinha dele, Érika de Souza Vieira Nunes, tenta liberar um empréstimo de R$ 17 mil na frente do idoso. O problema é que ele estava morto na hora que tinha que assinar a papelada.

Érika está presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. A defesa dela alega que o idoso chegou vivo ao banco e morreu no local. Segundo os advogados, ela não percebeu que o tio faleceu. A polícia, no entanto, afirma que ele já estava morto ao dar entrada na agência bancária. Imagens de câmeras de segurança de um shopping perto do banco e da entrada da agência mostram o idoso aparentemente já desacordado quando chega ao local.