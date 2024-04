SOBRINHA PRESA

Não é possível dizer se idoso morreu antes ou depois de chegar ao banco, aponta laudo

Apesar do laudo não afirmar o momento em que o idoso faleceu, a polícia acreditar que ele estava morto havia duas horas. Segundo o delegado Fábio Luis, titular da 34ª DP, livores cadavéricos - acúmulos de sangue decorrentes da interrupção da circulação- encontrados na nuca do cadáver indicam que morreu deitado. Se o óbito ocorresse eqnuanto ele estava sentado no banco do carro ou na cadeira de rodas, haveria livores nas pernas. No entanto a perícia inicial não encontrou manchas nos membros inferiores.