HOJE

Tirolesa, escalada e show de Thiago Aquino: confira programação gratuita em Salvador

3º edição do Verão Costa a Costa termina neste domingo (16)

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 13:13

Thiago Aquino Crédito: Divulgação

O Parque dos Ventos, na Boca do Rio, recebe até este domingo (16) a terceira edição do Verão Costa a Costa. A programação, que começou na última quinta-feira (13), inclui apresentações musicais e práticas esportivas gratuitas para todas as idades. >

Os shows musicais prometem animar o público. Hoje será a vez da sofrência de Thiago Aquino, com abertura das bandas Samba Ohana e Pra Casar.>

O Parque dos Ventos conta com parque infantil e Feira de Economia Solidária com a comercialização de produtos de diversas regiões do estado. Já os amantes do esporte de aventura poderão praticar tirolesa, arvorismo e escalada, atividades oferecidas diariamente.>

Confira a programação:

16 de fevereiro (domingo) >

6h30: largada do Treinão de 5k e 10k>

9h: Pós-Treinão com show de Guga Meyra>

08h às 17h: acesso à tirolesa, arvorismo, escalada e brinquedos infantis.>

Finais das competições esportivas>

14h: Premiação>

15h: Shows de DJ, Samba Ohana, Pra casar e Thiago Aquino.>