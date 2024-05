Tony Ramos recebe alta após duas cirurgias na cabeça

O ator Tony Ramos, 75 anos, recebeu alta do Hospital Samaritano, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (24). Ele passou por duas cirurgias na cabeça e se recuperou bem. Tony recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira (22).