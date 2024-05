Lidiane Barbosa, mulher de Tony Ramos, detalha o estado de saúde do ator

Lidiane Barbosa participou do Encontro e atualizou o estado de saúde do marido ao público

Tony Ramos foi submetido a duas cirurgias no cérebro na última semana e preocupou os fãs. Nesta terça-feira, 21, a mulher do ator, Lidiane Barbosa, participou do Encontro e atualizou o estado de saúde do marido ao público.