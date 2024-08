SOBE O SOM

Trilha sonora de 'Mania de Você' tem Caetano Veloso, Anitta, Bon Jovi e mais; veja as músicas

A TV Globo revelou a playlist oficial de sua próxima novela das 21h, Mania de Você. Além do tema do folhetim, uma gravação da canção homônima de Rita Lee na voz de Anitta, a trilha sonora inclui músicas de Caetano Veloso, Bon Jovi, Billie Eilish, Jão e outros artistas nacionais e internacionais.

Escrita por João Emanuel Carneiro, consagrado autor de Avenida Brasil e Todas as Flores, a trama promete envolver o público com uma mistura de romance, drama, mistério, aventura e humor. A direção artística é assinada por Carlos Araújo e o elenco conta com grandes nomes, como Agatha Moreira, Gabz, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves e Rodrigo Lombardi.