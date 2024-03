NOVA FÓRMULA

Trocou academia por sexo: o segredo de atriz das pegadinhas para manter boa forma

Famosa por fazer pegadinhas na RedeTV!, a atriz Mai Mel revelou que adotou a 'dieta do sexo' para manter corpo em forma. A fórmula, que incluir maratonas de até 4 horas por dia, é inspirada em Kim Kardashian, Lívia Andrade e Pamela Anderson.

"Vi uma entrevista da Kim Kardashian e fui pesquisar. Pensei: gosto muito de sexo e pouco de academia, encontrei a solução (risos). Copiei das famosas e entrei na dieta. Troquei a musculação pelo sexo e tem dado certo. Perdi peso e notei mais disposição. Ganhei fôlego, não canso rápido como antes. Nem no dia a dia, nem no sexo", comemora.

"Não existe uma pressão, mas eu naturalmente me dedico mais para aparecer gostosa na câmera. Gosto do shape assim, mais slim. Então para mim a dieta do sexo funciona", revela.