NOVELA

TV Globo e Manuela Dias confirmam remake de 'Vale Tudo'

Em uma publicação no Instagram, Manuela escreveu que Vale Tudo é "o ícone maior do gênero". "Está para as novelas como Édipo Rei [peça de Sófocles] está para as tragédias. E, agora, lá vou eu... Sempre grata a toda direção a TV Globo que apostou em mim para essa tarefa fantástica".

"Não sei como a Globo vai fazer no remake, mas, seja como for, Odete deixará de ser aquela personagem eternizada pela Beatriz Segall. A Odete que conhecemos é aquela mulher da década de 1980, que falava sobre a situação do País naqueles dias. Não daria para falar aquilo nos dias de hoje. A novela é algo que só existe no momento em que foi criada. São vários elementos que se combinam para que a novela dê certo e, em um remake, não vai ser a mesma coisa. Terá um bom texto, bons atores, uma boa direção, uma boa produção, mas faltará aquela magia do original. É sempre assim", disse Silva.