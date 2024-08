TELEVISÃO

'Um Beijo do Gordo' faz jus à importância de Jô Soares para a TV

Durante um tempo, foi lugar-comum dizer que Jô Soares (1938-2022) gostava de falar mais que seus entrevistados. Ou que ele gostava de se exibir, mostrando seus conhecimentos e habilidades, às vezes ofuscando a presença dos convidados de seu programa. O próprio humorista sabia que modéstia e discrição não eram seu forte, desde criança. Em certa ocasião, confessou a Irene Ravache, numa conversa que foi ao ar na TV: “Eu era realmente uma pessoa in-su-por-tá-vel”, diz ele com muita ênfase no adjetivo. “Era aquele menino que fazia gracinhas, inconveniente com as visitas”.

A declaração está na primeira cena da série documental Um Beijo do Gordo, que chegou ao Globoplay nesta semana. E a produção, em quatro episódios, mostra que Jô tinha lá seus motivos para não ser modesto. Afinal, além de humorista, ele era dramaturgo, diretor teatral, escritor, ator… e ainda se arriscava como músico e artista plástico. Sem falar no fato de ser poliglota - chegou a fazer entrevistas em cinco línguas, além do português. E tinha mais um motivo para ele se gabar: foram praticamente 60 anos de carreira na TV - de 1956 a 2016 - fazendo muito sucesso.

O Jô Onze e Meia teve momentos impagáveis, resgatados na série, como o chilique que Caetano Veloso dá ao se referir a uma reportagem do The New York Times, que afirmava que ele e Gil “alardeavam sua bissexualidade” ao se apresentarem usando saia. Com o dedo em riste e a testa franzida, Caetano berra: “Não tenho medo do The New York Times! Não pedi nada a você, canalha!”, afirma, como se falasse com o jornslista autor da reportagem.