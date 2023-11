'Um pesadelo': Bárbara Paz lembra detalhes de acidente de carro aos 17 anos

Bárbara Paz relembrou do acidente de carro que sofreu aos 17 anos, em 1992. Ela relatou a experiência e como lidou com o trauma em entrevista ao programa Angélica: 50 & Tantos.



Na época, a atriz sofreu traumatismo craniano e precisou fazer 434 pontos. "Fazia cinco, seis meses que minha mãe tinha morrido Fomos pra uma outra cidade, pra ver esse livro da Madonna ("Sex"), bebendo. Em dezembro de 1992 e, de repente, eu me vejo ensanguentada no meio de um carro. Três amigas, todas de branco, sangue escorrendo. Eu falei ‘eu tô sonhando, isso aqui é um pesadelo", lembrou.