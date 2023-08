Frank Menezes e Walerie Gondim renovam elenco de Un Vânia. Crédito: divulgação

O espetáculo Um Vânia, de Tchekhov estreia neste sábado (5) na Sala do Coro do TCA, onde fica em cartaz até 3 de setembro, com apresentações sempre aos sábados e domingos, às 20 horas. Frank Menezes e Walerie Gondim se juntam a Alethea Novaes, Marcelo Flores e Marcelo Praddo para apresentar a versão do Teatro NU para a peça Tio Vânia, obra de 1897, original do dramaturgo russo Antón Tchekhov. A direção do espetáculo é de Gil Vicente Tavares.

Um Vânia, de Tchekhov é um projeto da Cia de Teatro da UFBA, em parceria com o Teatro NU. A novidade da temporada é a participação de Frank Menezes e Walerie Godim, substituindo os atores Gideon Rosa e Isadora Werneck. Sucesso de público e de crítica, a peça foi a grande vencedora do Prêmio Braskem de Teatro 2017, quando levou as principais estatuetas: Melhor Espetáculo Adulto, Melhor Ator (Marcelo Praddo) e Melhor Direção (Gil Vicente Tavares).

A peça destaca os cinco personagens centrais da trama de Tchekhov, em cenas marcadas pelas frustrações de uma decadente família na virada do século XIX para o XX, que representa um cotidiano de amores não correspondidos e vidas não vividas. A proposta da direção foi buscar uma empatia com a plateia, trazendo o público para dentro da ação, fazendo com que o espectador se conecte com os atores e com Tchekhov. Segundo Gil Vicente, “essa obra teatral é de uma beleza profunda. Trata da frustração dos sentimentos, da castração dos desejos, da impossibilidade da paixão. Temas eternamente atuais e poeticamente escritos por um dos maiores de todos”.

O ator Frank Menezes, integrante do elenco fixo da série global Cine Holliúdy, onde interpreta o personagem Delegado Nervoso, está emocionado com o convite para fazer Um Vânia: "Além do espetáculo ser de uma notável delicadeza e de um profundo entendimento do universo de Tchekhov, substituir Gideon é uma honra imensurável, pois é um ator admirável, com um nível de interpretação inigualável!". Walerie Gondim, do mesmo modo, se diz lisonjeada com o convite: "Estou muito feliz e muito grata de estar ao lado de profissionais que eu admiro muito". Ela afirma que Um Vânia foi o primeiro espetáculo que assistiu quando chegou a Salvador, em 2018. Cinco anos depois, estar no elenco é para ela muito simbólico e finaliza: "Fazer esse espetáculo é um marco muito significativo pra mim, pra minha carreira, pra minha trajetória como artista, que também está sendo construída".