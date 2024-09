MODA

Uma estampa que vai muito além do São João

A saia xadrez é aquele tipo de peça que vale ter no guarda-roupa para explorar sua versatilidade



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 16:00

Confira a versatilidade da saia xadrez Crédito: Larissa Iten

Pode esquecer as festas juninas! O xadrez é um clássico absoluto e merece compor looks em qualquer momento do ano. A prova disso é como o street style segue entregando propostas incríveis (seja verão ou inverno) onde as saias neste padrão aparecem em combinações urbanas e atuais. Estão valendo os modelos longos, midi e curtos.

É só escolher o comprimento e o tecido que seja mais confortável a depender da temperatura. As padronagens são tão diversas que permitem ir dos tradicionais vermelho com verde ou azul, até o marrom e cinza. As versões drapeadas são as queridinhas do momento, possuem um ar retrô e permitem combinações que brincam com a estética de uniformes escolares tradicionais. Por serem em sua maioria em alfaiataria, dialogam bem com outras peças do mesmo universo clássico (blazer, camisa social) e também outras irreverentes (camisetas).

Os acessórios pesados como correntes e sapatos flat ou tratorados ajudam a imprimir um visual ainda mais forte e autêntico. As saias xadrez são mais uma demonstração do fim da obediência cega a uma tendência. O importante é a expressão do estilo pessoal, usar o que se deseja no momento que se quer, sem depender da legitimação do mercado.