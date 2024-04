MODA

Use todos os tons de cinza neste outono/inverno

As apostas da moda para a temporada estão muito baseadas em cores. Primeiro veio o vermelho cereja (que já foi tema de editorial nesta coluna) e agora é o momento do cinza. E é literalmente todos os tons possíveis, do clarinho até o chumbo. Menos restritiva, essa cartela cromática permite maior liberdade para combinações. Dá para brincar muito com o monocromático e tom sobre tom. O melhor é sua característica atemporal e sofisticada.

Quem investir nessa tendência, na verdade, está enriquecendo o guarda-roupa com peças que podem ser usadas de muitas formas. O cinza é um tom neutro que permite combinações fáceis com outras cores, tanto quentes, quanto frias. Os acessórios para arrematar as produções podem ser prateados e os sapatos metalizados. Vale muito a pena e talvez você já tenha aí no seu guarda-roupa peças curingas nesse tom. Pois tire muito proveito delas e entre nessa onda cinzenta de inverno, mas sempre com bossa.