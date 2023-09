Vania Barbara inaugura Samba de Quinta na Varanda do Sesi Rio Vermelho

Vania Barbara e Samba de Quinta. Crédito: Divulgação

Os fãs que já estão acostumados com a banda Samba de Quinta tocando sempre aos sábados, vão poder curtir o grupo, junto com Vania Barbara, na próxima quinta-feira (28), o 1º show da banda no Sesi Rio Vermelho, a partir das 20h.



A cantora, natural de São Sebastião do Passé, frisou que o grupo não vai deixar os sambas clássicos de fora, focando bastante nas canções que já estão na cabeça do povo.



“Vamos tocar clássicos e relembrar sucessos como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Clara Nunes, Alcione, Xande de Pilares, Gonzaguinha e outros grandes sambistas”, disse.

Sob as bênçãos de Yansã, Vania nasceu no dia de Santa Bárbara, e carrega na garganta as cordas de um samba que já está exalando por Salvador.

Ao longo de sua vida a música sempre esteve presente. Vânia contabiliza participações em mais de 20 edições das comemorações do Dia do Samba, participação no projeto musical Escadaria do Passo, gravação da música Sonho Lindo para o seriado da Rede Globo e também já dividiu palco com artistas como Gerônimo, Geraldo Azevedo, Chico César, Elba Ramalho, Armandinho e Alcione.