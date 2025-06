variedades

10 dicas para deixar os ambientes mais aconchegantes

Veja como pequenas mudanças podem ajudar a tornar o seu lar um verdadeiro refúgio

Fazer da casa um lugar realmente aconchegante é um processo que envolve mais do que apenas decorar. Trata-se de criar uma atmosfera que transmita tranquilidade, calor humano e bem-estar no dia a dia. Mudanças simples, como incluir objetos que tragam boas lembranças, escolher cores suaves ou investir em iluminação, podem transformar completamente a sensação que o ambiente exprime. >

1. Invista em iluminação indireta

2. Capriche nos tecidos

3. Cores que abraçam

4. Perfume o ambiente

5. Organização é tudo

6. Elementos naturais

Introduzir plantas, pedras e madeira nos detalhes reforça a conexão com a natureza. “Um assunto que está muito em alta nas últimas feiras de arquitetura é a biofilia, que consiste exatamente em entender como a natureza melhora o bem-estar do ser humano e quais estratégias, nós arquitetos, podemos adotar para trazer esses benefícios para a vida dos nossos clientes. Uma ótima aposta são vasos de plantas, que sejam propícias para interiores, em locais onde costumamos relaxar: sala de estar, varandas etc. Com isso, ajudamos a promover essa sensação de contentamento”, diz Dafny Freire. >