4 características do gato da raça snowshoe

O snowshoe é uma raça de gato que se destaca pela aparência única e personalidade cativante. Originado nos Estados Unidos durante a década de 1960, ele surgiu do cruzamento entre o siamês e o american shorthair, resultando em uma pelagem curta, mas com as características patas brancas que lembram sapatos de neve – origem do seu nome.

1. Aparência física

O snowshoe é facilmente reconhecível por suas patas brancas, que se destacam em seu corpo geralmente marcado por um padrão de cores semelhante ao do siamês , com tons de branco, creme e marrom. Além disso, ele possui olhos azuis vibrantes.

De acordo com a TICA (The International Cat Association), ele é um gato de porte médio, com corpo musculoso, mas ágil. Sua pelagem curta e macia requer pouca manutenção. Ele nasce totalmente branco, mas, conforme cresce, a cauda, as pernas, a cabeça e as orelhas escurecem.