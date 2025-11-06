Acesse sua conta
4 cortes de cabelo masculinos clássicos em alta

Veja opções para diferentes estilos de homens, dos mais discretos aos mais ousados

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:41

Os cortes masculinos clássicos retornam com técnicas modernas e produtos de acabamento mais sofisticados (Imagem: Oleksandr Nagaiets | Shutterstock)
Os cortes masculinos clássicos retornam com técnicas modernas e produtos de acabamento mais sofisticados (Imagem: Oleksandr Nagaiets | Shutterstock)

O universo da beleza masculina tem passado por uma transformação nos últimos anos e os cabelos são protagonistas dessa mudança. Cortes que marcaram décadas anteriores estão ressurgindo com força total, agora reinterpretados com técnicas modernas e produtos de acabamento mais sofisticados.

Conforme Ricardo Silva, barbeiro da BR Barbearia, franquia de barbearias, esse movimento reflete uma busca crescente dos homens por autenticidade e estilo atemporal. “Os cortes clássicos estão retornando pelo fato de combinar praticidade, elegância e personalidade. Eles atravessam gerações e se adaptam bem a diferentes estilos, do mais discreto ao mais ousado. Hoje o público masculino quer algo versátil, que funcione tanto no ambiente profissional quanto nas redes sociais”.

Abaixo, o especialista destaca 4 cortes de cabelo masculinos clássicos em alta. Confira!

1. Corte caesar

O corte caesar é ideal para homens que buscam um visual moderno e de baixa manutenção (Imagem: Alones | Shutterstock)
O corte caesar é ideal para homens que buscam um visual moderno e de baixa manutenção (Imagem: Alones | Shutterstock)

Clássico e prático, o corte caesar é ideal para quem quer unir tradição e modernidade no visual. “Inspirado no visual usado pelo imperador romano Júlio César, esse corte curto com franja reta é um dos preferidos entre os homens que buscam um visual moderno e de baixa manutenção. A textura e o acabamento fosco, obtidos com pomadas modeladoras, dão um ar contemporâneo ao estilo clássico”, diz Ricardo Silva.

2. Mullet moderno

O mullet moderno transmite atitude e personalidade (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)
O mullet moderno transmite atitude e personalidade (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Repaginado, o mullet ressurge como tendência de estilo. “Símbolo dos anos 80, o mullet voltou às ruas e às barbearias, agora mais equilibrado. As laterais são curtas e o comprimento na nuca é mais sutil, criando um contraste elegante. O novo mullet não é caricato como o antigo, ele transmite atitude e personalidade, mas com acabamento profissional. O corte tem sido especialmente popular entre artistas e influenciadores que apostam em um visual retrô com toque fashionista”, afirma o profissional da BR Barbearia.

3. Side part (risca lateral)

O
O Crédito:

Sofisticado e atemporal, o side part é aquele corte que nunca sai de moda. “O side part , também conhecido como corte com risca lateral, é um clássico que atravessa gerações. Com origem nas décadas de 1940 e 1950, ele voltou com força por remeter à sofisticação dos visuais vintage, mas agora adaptado com técnicas de fade e produtos de fixação leve”, explica o barbeiro.

4. Corte social com degradê

O corte social com degradê é ideal para quem prefere um estilo discreto (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
O corte social com degradê é ideal para quem prefere um estilo discreto (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Para quem prefere um estilo discreto, mas com personalidade, o corte social com degradê é a escolha ideal. “A tendência do degradê continua sendo uma das mais pedidas, mas agora aparece combinada com formatos mais tradicionais, como o corte social. O resultado é um visual limpo, versátil e que se ajusta facilmente a diferentes tipos de rosto. O degradê é um clássico moderno, dá definição e estilo sem perder a naturalidade”, finaliza o especialista da BR Barbearia.

Por Leonardo Lino

