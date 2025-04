variedades

4 inspirações para inserir o buffet no design de interiores

Móvel é clássico e atemporal e está sempre pronto para compor ambientes sociais

Portal Edicase

Publicado em 23 de abril de 2025 às 20:09

O móvel traz elegância e praticidade para o ambiente Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia

O buffet é uma peça que une charme, elegância e funcionalidade, contribuindo para a harmonia visual do ambiente. Seu design pode tanto se destacar como ponto focal quanto complementar outros elementos da decoração com discrição e sofisticação. Além de sua presença estética, destaca-se pela praticidade, oferecendo uma solução eficiente para manter o espaço organizado, sem abrir mão do estilo. >

A arquiteta Daniela Funari, responsável por seu escritório homônimo, adora a eficácia do móvel e acredita que sua relevância precisa andar de mãos dadas com a estética. “Somente quando o buffet está bem inserido no projeto de interiores é que podemos explorar sua potencialidade máxima”, avalia. >

A profissional explica que o buffet é clássico e atemporal e está sempre pronto para compor ambientes sociais, com o objetivo de prover apoio para armazenar aquilo que precisa estar de fácil alcance. “Nosso intuito é sempre escolher aplicações que fujam da monotonia”, diz Daniela Funari. >

Confira, abaixo, 4 inspirações para inserir o buffet no design de interiores com base nos projetos da Daniela Funari! >

1. Buffet suspenso

O buffet suspenso traz um efeito lúdico e facilita a limpeza do piso Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia

Um estilo criativo e despojado de buffet é aquele que denota o efeito lúdico de “levitar” no ambiente. Fixado na parede, o resultado contribui para um ambiente leve e fluido, onde o elemento se destaca com graciosidade, deixando o espaço inferior livre — que, inclusive, facilita a limpeza do piso. >

2. Buffet com adega e cristaleira

Unir o buffet com a adega facilita o preparo das bebidas Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Mariana Camargo

A mescla entre buffet e adega está muito presente na arquitetura de interiores, uma vez que os compartimentos oferecidos pelo buffet podem servir para armazenar utensílios que facilitam o preparo e o momento de servir as bebidas. Ademais, a combinação desse trio (buffet com adega e cristaleira) cria um ambiente completo para receber convidados e aproveitar o happy hour . >

3. Buffet em armário multiuso

O buffet amplo traz inúmeras possibilidades de armazenamento Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Mariana Camargo

Para quem necessita de um espaço generoso na sala de jantar, a ideia é incluir um buffet igualmente amplo e com inúmeras possibilidades de armazenamento . Para isso, em vez de um móvel solto, ele pode ser integrado a uma marcenaria planejada que considera também a instalação de armários superiores. >

4. Elegante, discreto e com mais de uma função

O buffet também pode ser utilizado em mais de um ambiente ao mesmo tempo Crédito: Projeto: Daniela Funari Arquitetura| Imagem: Mariana Camargo

Além de servir a sala de jantar, nessa área social integrada, o buffet selecionado pela arquiteta foi responsável por, elegantemente, resguardar as costas do sofá voltado para a sala de estar. >