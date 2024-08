HORA DE DECORAR!

5 elementos chineses para utilizar na decoração

Conforme a tradição chinesa, os cinco elementos (Água, Metal, Fogo, Madeira e Terra) são importantes para garantir o equilíbrio energético de um ambiente. Para encontrar os mais adequados para inserir na decoração, é indicado realizar uma consultoria com um profissional de Feng Shui.

Em tradução literal, Feng significa vento e Shui, água. É uma ciência milenar chinesa que tem como principal objetivo harmonizar ambientes (com disposição de cômodos, organização de móveis, uso de cores e objetos) para que o fluxo de energia flua da melhor maneira possível e, assim, promova bem-estar para o morador e outras pessoas que utilizam o espaço.

“É uma ciência que estuda a natureza em seus aspectos geográficos e energéticos, sob a influência do Yin e Yang – os polos de energia positiva e negativa e do Qi –, a energia essencial de cada ser”, acrescenta a designer de interiores Linna Li.

Contudo, isso não te impede de colocar alguns deles no décor da sua casa, desde que isso seja feito de maneira pontual para não interferir nas energias. Confira!

1. Madeira

Plantas e pequenos vasos com flores. Representando expansão, criatividade e desenvolvimento, a Madeira traz uma energia vibrante e ativa para os ambientes. A presença dele fortalece a sensação de vitalidade e harmonia, incentivando o crescimento pessoal e a prosperidade.

2. Fogo

3. Terra

Pedras em pequenas quantidades no terraço, no jardim ou no canto de algum cômodo. Alguns pequenos cristais também podem ser dispostos. Associado à estabilidade, segurança e nutrição, o elemento Terra promove uma sensação de equilíbrio e bem-estar.