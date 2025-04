variedades

8 cuidados com produtos de limpeza e animais de estimação

Evitar intoxicações e reações alérgicas é possível

Publicado em 16 de abril de 2025 às 07:09

É fundamental tomar alguns cuidados ao utilizar produtos de limpeza em ambientes que tenham animais de estimação Crédito: Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock

Manter a casa limpa é essencial para garantir conforto, higiene e saúde para todos os moradores. No entanto, quem vive com animais de estimação precisa ter atenção redobrada ao utilizar produtos de limpeza. Muitos desses itens contêm substâncias químicas que, embora eficazes para eliminar sujeiras, vírus e bactérias, podem ser extremamente tóxicas para os pets . >

Compostos como amônia, fenol, alvejantes, cloro e desinfetantes industriais podem causar reações graves nos animais, como vômitos, salivação excessiva, dificuldade para respirar, queimaduras na pele e nas mucosas e, em casos mais sérios, danos neurológicos ou até risco de morte. >

Cães e gatos são naturalmente curiosos, têm o hábito de cheirar, lamber e caminhar por superfícies recém-limpas, o que aumenta significativamente o risco de contaminação. Por isso, conhecer os perigos e adotar práticas seguras é fundamental para proteger o bem-estar dos pets durante e após a limpeza. Veja! >

1. Evite produtos com fragrâncias muito fortes

Produtos de limpeza com aroma intenso podem conter compostos voláteis que irritam as vias respiratórias dos animais. Cães e gatos têm o olfato muito mais sensível que os humanos, o que faz com que fragrâncias artificiais sejam altamente incômodas e até perigosas. Além de provocar espirros, tosse e desconforto, o contato prolongado pode desencadear alergias e dificuldades respiratórias. Sempre que possível, escolha versões sem perfume ou com aroma suave e natural. >

2. Não utilize água sanitária em áreas frequentadas pelos pets

A água sanitária, ou hipoclorito de sódio, é muito eficaz na limpeza pesada, mas também é uma das substâncias mais perigosas para os animais . Ela pode causar queimaduras na pele, nos olhos e nas mucosas. Se ingerida, pode provocar vômitos, diarreia e risco de intoxicação grave. >

Por isso, ao utilizá-la, mantenha o animal afastado do ambiente até que o local esteja completamente seco e arejado. Evite também limpar bebedouros e comedouros com o produto. >

3. Mantenha os animais afastados durante a limpeza

Durante a faxina, o ideal é manter cães e gatos em outro cômodo da casa ou mesmo fora do ambiente até que toda a limpeza seja finalizada. Isso evita que eles caminhem por áreas molhadas, inalem vapores ou tenham contato direto com baldes, panos e embalagens. Espere que tudo esteja seco e que o ambiente esteja bem ventilado antes de permitir que os animais retornem. >

4. Armazene os produtos de forma segura e fora do alcance

Cachorros e gatos são naturalmente curiosos e podem tentar cheirar, lamber ou até brincar com frascos e embalagens. Por isso, nunca deixe produtos de limpeza abertos ou ao alcance dos pets . Armazene-os sempre em armários altos e bem fechados, de preferência com trava de segurança. Produtos derramados acidentalmente podem causar intoxicação severa se ingeridos ou se entrarem em contato com a pele e os olhos do animal. >

Produtos de limpeza com amônia podem ser perigosos para os animais Crédito: Imagem: Julia Bond | Shutterstock

5. Evite produtos com amônia na composição

A amônia é uma substância presente em muitos limpadores de piso e desinfetantes de uso geral. Ela tem ação forte contra germes, mas pode causar sérios problemas nos pets . Ela pode provocar ardência nos olhos, lesões nas mucosas, irritação pulmonar e dificuldade respiratória. Além disso, o cheiro semelhante ao da urina pode confundir gatos e levá-los a urinar fora da caixa de areia, como uma forma de marcar território. >

6. Cuidado com os limpadores multiuso

Os limpadores multiuso geralmente contêm uma combinação de substâncias químicas como etanol, tensoativos e corantes. Esses produtos são práticos para o dia a dia, mas perigosos para os animais. Se o pet lamber uma superfície recém-limpa ou pisar em um local ainda úmido, pode absorver essas toxinas pelas patas ou mucosas. Isso pode levar a sintomas como vômitos, tremores, salivação excessiva e mal-estar generalizado . >

7. Produtos em spray requerem ventilação e distância do pet

A praticidade dos produtos em spray vem acompanhada de um risco: a dispersão de partículas no ar. Essas partículas podem ser facilmente inaladas por cães e gatos, provocando espirros, tosse, irritação na garganta e, em casos mais graves, broncoespasmos. Durante a aplicação, mantenha o pet fora do ambiente e, sempre que possível, utilize os produtos com janelas e portas abertas, garantindo uma boa circulação de ar. >

8. Cuidado especial com produtos para banheiro

Desinfetantes potentes, removedores de manchas e limpadores de vaso sanitário são altamente perigosos. Muitos contêm ácidos que, em contato com a pele ou mucosas, podem causar lesões imediatas. O risco aumenta quando o animal bebe água do vaso sanitário que foi tratado com pastilhas ou gel de limpeza. Para evitar acidentes , mantenha o vaso fechado, enxágue bem as superfícies e nunca deixe produtos aplicados onde o pet possa tocar ou lamber. >

O que fazer em caso de contato com produtos de limpeza

Se o animal lamber, cheirar ou tiver contato com algum produto de limpeza, é importante agir com rapidez e atenção. Em caso de contato com a pele ou pelos, lave imediatamente a região com bastante água corrente e sabão neutro. Se houver ingestão, não provoque vômito e leve o animal imediatamente ao veterinário, levando junto a embalagem do produto para facilitar o diagnóstico e o tratamento. >