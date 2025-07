variedades

8 curiosidades interessantes sobre os coalas

Conheça fatos surpreendentes sobre esse mamífero simpático que conquistou a internet

Além da fofura, os coalas têm características peculiares impressionantes Crédito: Imagem: Andras Deak | Shutterstock

Os coalas são mamíferos marsupiais nativos da Austrália que pertencem à mesma ordem de animais como os cangurus e os vombates. São facilmente reconhecidos pela aparência fofa: corpo robusto, orelhas grandes e peludas, olhos pequenos e um nariz escuro e largo. Vivem exclusivamente em regiões de florestas de eucalipto e costumam permanecer em árvores por toda a vida. >

Além do visual carismático, os coalas têm ganhado destaque nas redes sociais, protagonizando vídeos em que aparecem dormindo de forma inusitada, abraçados aos troncos ou mastigando folhas calmamente. Porém, por trás de tanta fofura, existe um animal com características muito peculiares e um papel importante no equilíbrio ecológico. >

A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre os coalas! >

1. Dormem até 20 horas por dia

Os coalas são animais extremamente dorminhocos. Eles passam entre 18 e 20 horas por dia dormindo. Isso acontece porque a alimentação deles é baseada em folhas de eucalipto, que são pobres em calorias, difíceis de digerir e ainda contêm toxinas naturais. Para compensar o baixo valor energético dessa dieta, o corpo do animal adota um ritmo metabólico lento e economiza energia com longos períodos de sono. >

2. Machos têm glândula de cheiro no peito

Os machos da espécie possuem uma glândula no centro do peito que libera um odor característico. Durante a época de acasalamento, eles esfregam essa região nos troncos das árvores para marcar território e indicar sua presença às fêmeas. O cheiro serve como forma de comunicação química entre os coalas, ajudando a evitar conflitos com outros machos e a organizar o espaço dentro do habitat. >

3. São extremamente seletivos com o que comem

Mesmo tendo acesso a centenas de espécies de eucalipto, os coalas se alimentam regularmente de cerca de 20 a 30 tipos. Eles escolhem cuidadosamente as folhas com base em critérios como nível de toxinas , teor de água e palatabilidade. Cada animal tem preferência por espécies específicas de eucalipto, o que mostra um comportamento alimentar bem restrito. Essa seletividade, embora essencial para a saúde, também o torna vulnerável quando há desmatamento e perda dessas árvores. >

4. Têm impressões digitais quase idênticas às humanas

Um fato surpreendente sobre os coalas é que eles possuem impressões digitais tão parecidas com as dos seres humanos que, mesmo com equipamentos científicos, é difícil diferenciá-las. Isso ocorre porque, assim como os humanos, eles têm dedos com padrões complexos que ajudam a manipular objetos e agarrar galhos com precisão. Essa semelhança é um exemplo raro de evolução paralela entre espécies muito diferentes. >

Os filhotes de coala nascem com apenas alguns centímetros e se desenvolvem por meses na bolsa abdominal da mãe Crédito: Imagem: Alizada Studios | Shutterstock

5. Os filhotes vivem na bolsa da mãe por meses

Como marsupiais, as fêmeas de coala possuem uma bolsa abdominal (marsúpio) onde os filhotes se desenvolvem após o nascimento. O bebê nasce com apenas alguns centímetros e se arrasta sozinho até a bolsa, onde permanece por cerca de seis meses. Após esse período, ele começa a explorar o mundo externo, mas ainda depende da mãe e fica agarrado às suas costas por mais alguns meses. >

6. Fazem sons graves e potentes

Apesar da aparência tranquila e silenciosa, os coalas — principalmente os machos — podem emitir sons surpreendentemente altos. Durante a época do acasalamento, eles produzem um som rouco e grave, que lembra um ronco forte ou um rugido abafado. Essa vocalização serve para atrair fêmeas e afastar outros machos. O som pode ser ouvido a grandes distâncias. >

7. São escaladores especialistas

Os coalas vivem praticamente toda a vida nas árvores, graças à sua excelente habilidade de escalada. Suas patas possuem garras longas e afiadas, e os dedos são adaptados para agarrar firmemente os galhos — inclusive com um “dedão” opositor, como o dos primatas. As patas traseiras ainda têm um dedo sem unha, que ajuda na higiene da pelagem. >

8. Estão ameaçados por diversos fatores ambientais