Botaram o caruru na lista de piores comidas do mundo; o que você acha disso?

O portal Taste Atlas, especializado em comidas de todo o mundo, divulgou a lista dos dez piores pratos brasileiros no último dia 18. O caruru, prato tipicamente baiano, está em 9º no ranking. O cuscuz paulista ganhou a primeira colocação. Além do caruru, queridinhos dos brasileiros como salada de maionese e pé de moleque também aparecem na lista.



Nas redes sociais, os baianos discordaram da classificação do prato de origem africana. “Aff, é sério isso? Já podemos cancelar quem fez essa lista”, reclama uma internauta. O ator Lázaro Ramos foi um dos baianos que não concordou com o ranking: “Acho que eles não entendem nada de comida boa. Não abro mão de um carurivis”, escreveu nas redes sociais do CORREIO.