variedades

Entenda como fica a pele após a remoção do preenchimento e do botox

Veja como alguns cuidados são importantes para mantê-la bonita e saudável

Segundo a Dra. Talita Pompermaier, dermatologista, CEO do Instituto Pompermaier, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Mato Grosso, após a remoção do preenchimento, a pele pode apresentar uma diminuição do volume nas áreas tratadas, resultando em uma aparência mais “plana” ou menos volumosa. Em relação à toxina botulínica, a atividade muscular volta gradualmente, levando ao retorno das linhas de expressão e rugas que foram suavizadas pelo tratamento. >