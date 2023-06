Ex-BBB Fernanda Keulla é demitida de RedeTV! após um ano e meio

A RedeTV! demitiu a vencedora do BBB13 Fernanda Keulla. A apresentadora ficou um ano e meio na casa, mas após o fim do programa Galera Esporte Clube, Keulla ficou sem oportunidades na emissora, além de ter duas participações em programas que não tiveram bom desempenho em audiência. Em comunicado enviado à imprensa a emissora diz: "o vínculo fixo com a apresentadora se encerrou. As portas da emissora permanecem abertas para futuros projetos". Mas nem tudo acabou para Keulla, que continua comandando o programa Modo Viagem, da Rede Globo, que está disponível para assinantes. Fernanda começou sua trajetória como apresentadora em 2013, após ganhar a edição do BBB 13 e assinar contrato fixo com a Globo, comandou o programa mineiro Pratos e Panelas. A apresentadora também foi responsável por assumir a atração na filial mineira, Moda & Estilo, mas teve um marco na carreira cinco anos depois, quando ingressou no programa Vídeo Show e logo após entrou para a Rede BBB, onde ficou até final de 2020. Tempos depois, a ex-BBB migrou para a RedeTV! em setembro de 2021, onde fez parte do programa humorístico Encrenca até começo de 2022, mas deixou a atração pelo ibope ruim. Depois disso, ela foi realocada e começou a integrar o time do programa Galera Esporte Clube, que fala sobre entretenimento e esportes. Ela apresentava ao lado de André Vasco e o ex-jogador Edilson Capetinha. O programa foi encerrado no começo de 2023.