Festival de Cinema Baiano promove oficinas gratuitas de roteiro e criação de personagens

As atividades são ministradas, nesta sexta (28) e sábado (29), pelos cineastas Amanda Aouad e José Araripe Jr., na CAIXA Cultural Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:55

Cena do filme "Receba", por Taylla de Paula Crédito: DIVULGAÇÃO

Duas oficinas gratuitas voltadas para a formação audiovisual integram a programação do Festival de Cinema Baiano – FECIBA Itinerante, que começou ontem (26) e segue até sábado (29), em Salvador. As atividades, conduzidas pelos cineastas José Araripe Jr. e Amanda Aouad, são realizadas nos dias 28 e 29, das 9h às 12h, na CAIXA Cultural Salvador, e fazem parte da iniciativa que traz, pela primeira vez, à capital baiana uma seleção de filmes locais, bate-papos e ações formativas.

Nesta sexta-feira (28), a roteirista e pesquisadora Amanda Aouad ministra a oficina “Inventar e Roteirizar”, voltada para quem deseja compreender o pensamento audiovisual e transformá-lo em argumento ou roteiro. A sessão aborda etapas de escrita, estruturação narrativa e desenvolvimento de projetos, sendo indicada tanto para iniciantes quanto para quem já possui ideias em andamento. Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Amanda acumula experiência em séries, filmes e consultorias, atuou no Núcleo TV Show, é coautora da série Rodrigues e apresentadora do podcast Prosa Cinéfila, além de lecionar na UFBA e na UNIFACS.

Inscrição Oficina Inventar e Roteirizar: https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/Programacao.aspx?idEvento=3747

Já no sábado (29), o multiartista José Araripe Jr. ministra a oficina “Meu personagem vai salvar o mundo!”, dedicada à criação e ao desenvolvimento de personagens realistas ou fantasiosos para projetos audiovisuais. A proposta inclui metodologias, referências e exercícios práticos para a elaboração de heróis, anti-heróis e figuras capazes de sustentar narrativas em animação, live action, literatura e séries. Roteirista, diretor e artista premiado em cinema, TV, música, artes plásticas e literatura, Araripe já assinou direções de arte de obras como Superoutro e realizou séries, documentários e animações, além de publicar livros de contos.

Inscrição Oficina “Meu personagem vai salvar o mundo!”: https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/Programacao.aspx?idEvento=3746

As oficinas se somam à programação que, até 29 de novembro, exibe dezenas de filmes e documentários gratuitos, distribuídos em mostras temáticas, promove trocas com diretores e torna acessível ao público obras premiadas, como o longa Saudade fez morada aqui dentro. Esta é a primeira edição do FECIBA Itinerante em Salvador, apresentado pela CAIXA Cultural e realizado pela Voo Audiovisual, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

SERVIÇO:

[Oficinas FECIBA Itinerante - Festival de Cinema Baiano

Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57 - Centro – Salvador/BA

Datas: 28 e 29 de novembro (sexta-feira e sábado)

Horários: das 9h às 12h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 16+

Vagas: 20 em cada oficina

Informações: Site: CAIXA Cultural | Instagram: @caixaculturalsalvador

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal