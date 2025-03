variedades

Veja as principais características da decoração aesthetic

Popular entre a Geração Z, esse estilo reflete autenticidade, individualidade e uma conexão com a natureza

A palavra aesthetic tem ganhado cada vez mais popularidade nas redes sociais, principalmente entre a Geração Z. O termo, que significa estética, é utilizado para se referir a tudo aquilo que, seja na moda, na arte ou na decoração, é belo ao olhar, isto é, apresenta harmonia nas formas e nas cores, combinando elementos modernos com toques vintages, de minimalismo e sofisticação. >

Na decoração, Raphael Wittmann, do Rawi Arquitetura + Design, define esse estilo como baseado na estética visualmente agradável, clean e personificada, que mistura elementos aconchegantes e práticos no dia a dia. Caracterizado pelo uso de plantas, luz natural, cores suaves, texturas naturais e mobiliário funcional, esta tendência permite que os espaços se tornem uma verdadeira extensão da personalidade de seus moradores, criando ambientes únicos, harmoniosos e inspiradores. >

Sustentabilidade em pauta

Tendências atuais

As tendências atuais na decoração aesthetic , segundo o arquiteto, incluem: uso de texturas suaves e naturais, aproveitando a luz natural e a incorporação de elementos pessoais no design. As texturas podem criar sensações únicas , enquanto a luz natural tem benefícios tanto estéticos quanto para o bem-estar mental e físico. >