Veja como aderir ao cabelo no tom vermelho-cereja

Cor democrática valoriza diversos tons de pele e texturas de fios

Portal Edicase

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 12:00

Vermelho-cereja é a nova tendência para os cabelos Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Conhecidamente como “temporada das cores sóbrias”, o outono-inverno 2025 guarda uma tendência que já está causando alvoroço entre fashionistas, trendsetters , influenciadores e profissionais da beleza mundo afora. A nova cor que está dominando os cabelos nas grandes metrópoles e que será sucesso no Brasil é conhecida como “ dark cherry red ”, um tom de vermelho-cereja profundo, intenso, tão suculento quanto a fruta que batiza a tonalidade e tão sedutor quanto o vinho. >

“É uma cor democrática, que valoriza diversos tons de pele e texturas de cabelo”, explica Karina Leitão, gerente de marketing de coloração da Embelleze. É uma tonalidade que promete mudar a pessoa por fora e por dentro. “Esse tom tem o poder de transformar uma pessoa, dando uma injeção de ânimo no visual, levantando as energias”, acredita. >

Ascensão do vermelho-cereja

Por não ser tão aberto e chamativo como o vermelho tradicional, Karina Leitão vê a adesão à cor invadindo as redes sociais e as ruas, já que muitas celebridades internacionais a abraçaram em seus cabelos . “Chapell Roan, que acaba de levar o prêmio de artista revelação no Grammy 2025, é quase a embaixadora desse tom de vermelho! Basta olhar para ela e sentir vontade de pintar os cabelos da mesma cor!”, brinca a profissional. >

Chegando ao tom do momento

Karina Leitão revela ainda que não será preciso esperar muito para vermos o novo ícone da temporada outono-inverno. “A Embelleze conta com a tintura Maxton nos tons de vermelho-cereja e vermelho-morango, que deixam os fios com essa cor vibrante”, afirma. >

Quem está pensando em adotar o vermelho-cereja profundo precisa apenas seguir uma regra básica da colorimetria capilar, como explica Dione Wennie, gestora de educação profissional do Instituto Embelleze. “É importante ressaltar que o resultado de uma coloração vai depender do tom de base do cabelo. Quem tem cabelos claros ou descoloridos vai atingir uma cor mais vibrante, enquanto quem tem uma base escura vai alcançar um tom mais fechado”, afirma. >

Os tratamentos capilares são fundamentais para cabelos coloridos e descoloridos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Cuidados especiais

Caso o cabelo precise passar por um processo de descoloração , é importante adotar alguns cuidados com os fios. “Chega a ser quase obrigatório os tratamentos capilares, sejam eles [os cabelos] coloridos ou descoloridos, com boas máscaras de reconstrução, nutrição e hidratação”, frisa Dione Wennie. >

Hoje em dia, há muitas opções de produtos disponíveis no mercado. Por isso, Dione Wennie sugere fazer uma avaliação com um profissional de confiança para identificar o ideal para as necessidades dos fios, mas revela quais são os produtos mais democráticos e acessíveis que podem ajudar nesse processo de cuidado. >

“Cabelos tingidos precisam de reconstrução e nutrição, para repor a massa e os lipídios perdidos; já para mantê-los brilhosos e macios, uma hidratação poderosa duas vezes na semana é o ideal. Recomendo produtos como o Creme de Tratamento Novex Reposição de Massa, que combate o ressecamento penetrando na fibra capilar, restaurando o seu teor de hidratação natural”, lista. >