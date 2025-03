variedades

Veja os benefícios dos sapatos para cachorros

Acessório pode ajudar a proteger as patas dos animais durante os passeios na rua

“Os sapatinhos desenvolvidos para cães possuem solados antiderrapantes, que impedem o animal de escorregar em superfícies lisas”, explica a médica-veterinária Ivana Carvalho. No caso de animais idosos com problemas de equilíbrio, a profissional explica que eles podem se beneficiar da ação antiderrapante, conseguindo mais estabilidade na locomoção. >

Proteção contra sujeiras nas ruas

Utilize os sapatos somente quando necessário

“Os cães transpiram através da pele das patas e utilizam o contato com superfícies frias para manter um controle interno de temperatura. Portanto, isolar completamente as patinhas por períodos longos pode ser prejudicial para a saúde dos cãezinhos”, explica. >

Por isso, mantenha o cachorro com sapato somente durante as atividades de passeio . Em casa, o animal deve permanecer com as patas livres. >