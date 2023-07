Veio aí? Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos novamente

A atriz Bruna Marquezine, de 27 anos, está no Brasil após terminar as gravações do filme Besouro Azul, da DC. Ela, que estava nos Estados Unidos, veio para descansar e curtir o São João ao lado dos amigos.



Na última sexta-feira (30), a famosa participou de uma festa junina com vários artistas e, entre eles, João Guilherme. O influenciador tem visto seu nome circular por ser, supostamente, o novo affair de Bruna.



A atriz apareceu fazendo uma corrida no saco e até brincando com a dança da laranja, disputada ao lado do filho de Leonardo. Mesmo sem demonstrar nenhum tipo de romance, os dois estavam bem juntos no evento.