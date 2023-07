Veja cena exclusiva da série 'Cangaço Novo', do Prime Video

A Prime Video lança no dia 18 de agosto a série 'Cangaço Novo', dirigida pelo baiano Aly Muritiba e por Fábio Mendonça. Veja abaixo cena inédita da produção, enviada pela Prime com exclusividade ao Correio.



A série conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um infeliz bancário da zona urbana de São Paulo sem nenhuma lembrança de sua infância. Ele descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense: Dilvânia (Thainá Duarte) lidera um grupo que adora seu famoso pai falecido; e Dinorah (Alice Carvalho) é a única mulher em uma gangue de ladrões de banco. Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai, e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue. Ubaldo terá que enfrentar bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades enquanto embarca em sua jornada, tentando desesperadamente manter seus valores morais sob controle.