ROCK

Cascadura volta a encontrar o público baiano em dois shows

Banda se apresenta neste sábado (17) e no próximo (24) no Pelourinho

Uma das mais importantes do rock baiano, a banda Cascadura se junta novamente para dois encontros com o público. Os shows, que já viraram tradição sempre que Fábio Cascadura, que mora no Canadá, vem de férias para a Bahia, acontecem neste sábado (17) e no outro (24), na Praça das Artes, Pelourinho. >