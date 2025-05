SHOW

Roupa Nova se apresenta sábado na Concha Acústica

Com mais de quatro décadas de carreira, banda relembra seus grandes sucessos

O espetáculo faz uma viagem pela trajetória da banda, que é reconhecida por suas harmonias marcantes e sucessos atemporais, como Dona, Whisky a Go Go, Volta pra Mim e A Viagem. Além disso, os músicos preparam surpresas com canções repaginadas e momentos interativos, garantindo uma experiência emocionante e moderna, sem perder a essência que conquistou o público ao longo das décadas. “Queremos conectar o público às memórias que construímos juntos ao longo desses 45 anos, celebrando o presente e olhando para o futuro com muita música e emoção”, destaca o baixista Nando. >