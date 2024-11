FIQUE ATENTO

Veja como identificar problemas no elevador do seu condomínio

Acidentes com elevador ocorrem, basicamente, em função de três seguintes situações; entenda

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 15:12

Acidentes de elevador não costumam acontecer com muita frequência, mas nesta quinta-feira (14) um alerta acendeu após dois trabalhadores de uma empresa de mudança morrerem em Salvador. O equipamento despencou do sexto andar, de uma altura de cerca de 25 metros.

Os acidentes com elevador ocorrem, basicamente, em função das seguintes situações: falta de manutenção, equipamentos com defeito e manutenção realizada de forma incorreta.

Você sabe identificar problemas no elevador? O equipamento costuma dar alguns sinais de que as coisas não vão bem. Aprenda a identificar:

Fique atento a ruídos

É comum que os elevadores façam algum barulho quando estão em funcionamento, já que os rolamentos e o atrito entre as partes podem gerar alguns sons. No entanto, quando o barulho é alto demais, é sinal de que algo está errado. Informe imediatamente à administração do prédio.

Desnível não deve ser ignorado

Quando há uma espécie de degrau entre o elevador e o andar, é bom ficar atento. A situação é mais comum em edifícios antigos ou que recebem muita carga na cabina, e representa um risco para os passageiros, principalmente os mais idosos ou com algum tipo de deficiência. A assistência deve ser sempre acionada caso seja notado este “degrau”.

Portas desajustadas

Segundo levantamento da empresa Otis, especializada em elevadores, a maior incidência de defeitos de elevadores está concentrada no sistema de portas, chegando a ser 60% dos chamados realizados pelos clientes, porque estão mais vulneráveis a má utilização. Hábitos como “forçar” a abertura e fechamento das portas pode ocasionar a paralisação dos equipamentos. Além deste aspecto os elevadores que possuem portas batentes tem o sistema de amortecimento hidráulico, que sofrem com a oscilação de temperatura, fazendo com que as portas batam mais fortemente ou não fechem completamente. Assim que observada qualquer anomalia, a assistência deve ser acionada imediatamente.

Paradas repentinas

Existem inúmeros sensores e dispositivos que fazem com que o elevador pare caso haja qualquer problema de segurança. Se isto ocorrer, a assistência técnica deve ser acionada para identificar o problema que motivou a paralisação. O funcionamento é restabelecido apenas depois da constatação de que não existe nenhum problema de segurança no equipamento.

A Otis diz ainda que os elevadores mais antigos estão mais suscetíveis a falhas do que os elevadores atuais. A empresa diz que um quadro de comando de elevador de 30 anos atrás tinha algumas dezenas de relés – chaves eletromecânicas em constante atuação – com uma possibilidade de falhas bem maior do que uma placa eletrônica existente nos elevadores novos.

Os problemas mais comuns são a falta de energia elétrica, mau uso do elevador (crianças brincando e/ou pulando ou sobrecarga da cabina) e também a falta de substituição de peças necessárias (como contatos elétricos, roldanas e corrediças), que normalmente são indicadas pela assistência técnica.