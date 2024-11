SALVADOR

Duas pessoas morrem em queda de elevador no Horto Florestal

Perícia vai investigar as causas do acidente

Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 11:43

Acidente aconteceu em elevador de prédio no Horto Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram na queda de um elevador, no Horto Florestal, na manhã desta quinta-feira (14). O acidente aconteceu no prédio Splendor Reserva do Horto, na rua Waldemar Falcão. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB). Ainda não há identificação das vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois funcionários de uma empresa de mudanças estavam fazendo o transporte de móveis de um condômino quando o elevador caiu. Eles vão investigar se excesso de peso foi a causa do acidente.

"Com relação ao peso só vamos poder averiguar depois. O fato é que estava tendo a mudança e ocorreu o acidente. Detalhes técnicos a gente não pode fazer uma preliminar", afirmou o comandante Marquezini, dos Bombeiros, em entrevista à Record.

No local do acidente, o major André Moreira falou com a imprensa afirmou que todas equipes de bombeiros e da Polícia Militar estão no local. "Infelizmente dois funcionários de uma empresa de mudança chamada Bompreço, nesse processo de realizar a mudança aconteceu essa tragédia. Outros três funcionários que não estavam dentro do elevador, graças a Deus conseguiram se salvar. Agora a gente está trabalhando lá para resgatar uma última vítima que está no fosso do elevador, um resgate mais complexo".