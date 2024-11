ACIDENTE

Mortos em elevador no Horto eram funcionários de empresa de mudança

Dois trabalhadores morreram na manhã desta quinta-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 12:21

Edifício no Horto Crédito: Maysa Polcri/ CORREIO

As duas vítimas que morreram na queda de um elevador em um prédio de luxo no bairro do Horto Florestal, em Salvador, eram funcionárias de uma empresa de mudança. Eles trabalhavam no local e estavam no equipamento quando ele despencou do 6º andar no Edifício Splendor Reserva do Horto, na Rua Waldemar Falcão, por volta das 10h.

O major André Moreira, do Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, informou que eram cinco funcionários dessa empresa fazendo a mudança, mas três deles não chegaram a pegar o elevador e disseram que o equipamento apresentava solavancos e pequenos choques.

Ainda segundo o major, a estrutura do prédio não foi danificada, mas no local da queda há muitos escombros.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que uma equipe acompanha o procedimento de resgate dos dois operários mortos. "O grupamento do Corpo de Bombeiros já havia resgatado uma das pessoas do interior do elevador de serviço. Os bombeiros estão serrando os escombros para retirar a segunda vítima das ferragens. Unidade do Samu e da Polícia Militar estão no local. As causas do acidente serão determinadas por perícia do DPT", informa a nota.

Lourival Santos, que trabalha em outra empresa que fazia serviço no mesmo apartamento, disse que não percebeu falhas no elevador. Segundo um homem que tem parentes no prédio, os funcionários que morreram estavam transportando um sofá na hora da queda.