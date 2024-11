HORTO FLORESTAL

Queda de elevador que matou dois funcionários foi de cerca de 25 metros

Os dois trabalhadores atuavam em uma mudança e estavam no sexto andar quando acidente aconteceu



Maysa Polcri

Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 13:22

Acidente aconteceu no Splendor Crédito: Maysa Polcri e Divulgação

O elevador que caiu em um edifício no Horto Florestal, em Salvador, matando dois funcionários de uma empresa de mudança, despencou do sexto andar, caindo cerca de 25 metros, segundo informação do Corpo de Bombeiros. Os mortos foram identificados como Manoel Francisco da Silva, de 54 anos, e Ariston de Jesus, de 61.

O prédio onde aconteceu o acidente se chama Splendor, e fica na Rua Waldemar Falcão. Os dois funcionários estavam no elevador de serviço. Eles eram contratados de uma empresa de mudança chamada Preço.

O filho de Manoel foi até o prédio acompanhado pela patroa ao saber do acidente. O filho de Ariston também esteve no local e se desesperou quando demoraram para liberar a entrada dele na portaria. "É meu pai que está aqui dentro!", gritou, batendo no vidro do portão. "Abre, meu está aí dentro", repetiu.

Lourival Santos, funcionário de outra empresa, que estava fazendo um serviço para moradores do mesmo apartamento, disse que não notou nenhum problema no elevador, que usou para transportar gesso. "A gente também pegou elevador, acredito que foi Deus mesmo, poderia ter acontecido com a gente", afirmou. Ele disse que no momento do acidente o impacto foi grande. "Eu pensei que tivesse sido uma construção desabando, porque foi um impacto muito forte".

Os dois corpos já foram recuperados pelos bombeiros. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para dar prosseguimento aos procedimentos legais e fazer a perícia.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) diz que está acompanhando os procedimentos e que os escombros do acidente precisaram ser serrados para retirada da segunda vítima das ferragens.

Engenheiro da Codesal, Expedido Sacramento afirmou que o outro elevador do mesmo vai ficar interditado "até que seja feito um laudo pela empresa especializada que libere funcionamento". Ele afirmou também que nenhum sofá estava sendo transportado, como chegou a ser divulgado inicialmente. "Encaminhamos para que a Sedur venha e faça uma fiscalização de manutenção predial e vai ver se existe ou não essa manutenção dos equipamentos. A Sedur também vai verificar se a vistoria estava em dia".