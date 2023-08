Veja o que chega à Netflix em setembro

Llançamentos de setembro. Crédito: divulgação

SÉRIES



B.O. (6/9/2023) - Suzano (Leandro Hassum), um delegado medroso e atrapalhado do interior fluminense, é transferido para o olho do furacão na capital carioca. As confusões do policial colocam uma delegacia abaixo no Rio de Janeiro, e ninguém acha que ele vai durar muito tempo por lá. Mas seus métodos vão surpreender...

Sex Education: Temporada 4 (21/9/2023) - Com Maeve nos Estados Unidos e Moordale fechada, Otis precisa se virar no Colégio Cavendish. Mas ele não é o único terapeuta sexual da escola.

Virgin River: Temporada 5 (7/9/2023) - Mel se adapta a outro ritmo de vida. Jack trabalha para ampliar os negócios. Novas revelações e ameaças abalam Virgin River.

Castlevania: Noturno (28/9/2023) - Ambientada na França de 1792, esta nova série de animação no universo de Castlevania tem Kevin Kolde (Castlevania) e Clive Bradley (Trapped) como showrunners.

(Des)encanto: Parte 5 (1/9/2023) - Para salvar a Terra dos Sonhos da ira da rainha Dagmar, a princesa Bean precisa derrotar a mãe sem concretizar a profecia de que ela matará uma pessoa que ama.

Scissor Seven: Temporada 4 (21/9/2023) - Ferido após uma batalha intensa, Seven precisa se recuperar para defender a Ilha das Galinhas e seus amigos de outro assassino fantasma.

O Tempo Traz Você pra Mim (8/9/2023) - De luto, uma mulher volta magicamente para o ano de 1998 e conhece um homem que se parece muito com o amor de sua vida.

Casamento às Cegas: Temporada 5 (22/9/2023 - 29/9/2023 ) - Em busca do amor verdadeiro, um grupo de homens e mulheres conversa sem se ver, encarando contratempos, reviravoltas e triângulos.

Casamento às Cegas: Depois do Altar: Temporada 4 (1/9/2023) - Os participantes da temporada contam como estão suas vidas um ano depois de sair das cabines e se preparam para uma competição de tirar o fôlego.

Glow Up: Temporada 5 (12/9/2023) - Neste reality de competição, um novo grupo de maquiadores amadores encaram desafios cheios de cor e criatividade em busca de uma oportunidade de brilhar na área.

Quem é a Loba? (3/9/2023) - Um grupo de dez pessoas está buscando o amor. Mas, entre as mulheres, há uma infiltrada tentando sabotar essa missão. Quem será?

Orange County à Venda: Temporada 2 (8/9/2023) - Em meio a muito drama e fofocas, os corretores do Grupo Oppenheim conferem o mercado imobiliário em Cabo e tentam manter o foco diante de uma possível nova contratação.

Corpo em Chamas (8/9/2023) - Um policial é assassinado e queimado. Os principais suspeitos são a namorada dele e o amante dela. Inspirada em uma história real.

As Mil Vidas de Bernard Tapie (13/9/2023) - Esta biografia fictícia sobre Bernard Tapie mostra como esse ambicioso homem saiu da classe trabalhadora e se tornou uma das figuras públicas mais controversas da França.

Depois da Cabana (7/9/2023) - Após uma mulher sequestrada escapar do cativeiro, a polícia fica cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre um desaparecimento que está há anos sem solução.

Irmãos de Guerra (15/9/2023) - A Companhia Easy salta de paraquedas na França em pleno Dia D para lutar a Batalha do Bulge e capturar o Ninho da Águia de Hitler.

The Pacific (15/9/2023) - Na Segunda Guerra Mundial, três fuzileiros enfrentam batalhas terríveis no Pacífico. Entre elas, Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa.

FILMES

Carga Máxima (27/9/2023) - Após perder tudo, o piloto de caminhão Roger recebe uma oferta tentadora e perigosa: dirigir para uma quadrilha de ladrões de carga.

O Conde (15/09/23) - Augusto Pinochet é vampiro e está pronto para morrer, mas os abutres que o rodeiam ainda esperam uma última mordida. Uma sátira sombria de Pablo Larraín.

A maravilhosa história de Henry Sugar (Em breve) - Uma história adorada de Roald Dahl sobre um homem rico que fica sabendo de um guru que pode ver sem usar os olhos e, em seguida, começa a dominar essa habilidade para trapacear no jogo.

Destinos à Deriva (29/9/2023) - Grávida, sozinha e perdida no mar, uma mulher que está presa em um contêiner tenta sobreviver após fugir de um país totalitário e destruído.

Ehrengard: A Ninfa do Lago (14/9/2023) - Contratado para ensinar os truques da sedução ao tímido filho da Grã-Duquesa, um especialista em amor se envolve em um romance inesperado... e em um escândalo.

Amor à Primeira Vista (15/9/2023) - Em um voo para Londres, dois estranhos se apaixonam à primeira vista, mas depois se perdem no aeroporto. O reencontro parece impossível, mas o amor desafia todas as probabilidades.

Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime (14/9/2023) - No baile da Cinderela, Chapeuzinho Vermelho se envolve em um mistério. Será que ela consegue resolver esse caso antes da meia-noite?

Um Clímax Entre Nós (1/9/2023) - O relacionamento de Luna e Mink segue firme e forte, mas a situação vai dar uma enrolada agora que Luna sugeriu incluir outra pessoa na intimidade do casal.

ONE PIECE: Coração de Ouro (1/9/2023) - Só a jovem Olga sabe onde encontrar uma valiosa substância chamada Pure Gold. E os Chapéus de Palha precisam ajudá-la a chegar lá antes dos inimigos.

One Piece - Aventura em Nebulândia (1/9/2023) - Em busca de uma revanche, os Piratas Foxy fazem os Chapéus de Palha irem parar na Ilha dos Cogumelos. Mas tudo isso faz parte de um plano para destruí-los.

One Piece: Episódio de Skypiea (1/9/2023) - Um mapa misterioso inspira Luffy a encontrar uma ilha que fica entre as nuvens. Mas a chegada dos piratas do Chapéu de Palha gera conflito com um inimigo terrível.

ONE PIECE: 3D2Y (1/9/2023) - Após a morte de Ace, Luffy e seu bando passam dois anos treinando, até que recebem um pedido de ajuda de Boa Hancock.

ONE PIECE: Episódio do East Blue (1/9/2023) - Ao se preparam para finalmente entrar na Grand Line, os piratas do Chapéu de Palha refletem sobre as várias aventuras que os levaram até ali.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Por dentro das prisões mais severas do mundo: Temporada 7 (15/9/2023) - O jornalista e ex-presidiário Raphael Rowe vive como detento para mostrar o dia a dia das prisões na Finlândia, República Tcheca, Indonésia e Ilhas Salomão.

Arquivos da Perversão: Os Abusos na Boy Scouts of America (6/9/2023) - Sobreviventes, informantes e especialistas falam sobre os abusos sexuais ocultados por décadas pela Boy Scouts of America, e suas consequências.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

My Little Pony: Deixe sua Marca – Capítulo 5 (18/9/2023) - Após capturar o Sopro de Dragão de Sparky, a malvada Opaline está mais forte do que nunca. Agora, ela não vai parar até conseguir todo o poder de Equestria!

Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão – Temporada 3 (7/9/2023) - Correndo contra o tempo para destruir as Armas Tianshang de uma vez por todas, os cavaleiros enfrentam inimigos conhecidos e inesperados.

A Série Mestre Pokémon: Parte 1 (8/9/2023) - Ash, Pikachu e seus amigos Misty e Brock viajam pelo mundo ajudando outros Pokémons, observados por um guardião nos céus.

Power Rangers: Fúria Cósmica (29/9/2023) - Lord Zedd está de volta mais poderoso do que nunca. Agora, a Equipe Fúria Cósmica precisa derrotar o imperador do mal para salvar o universo.

Barbie: Skipper e a Grande Aventura de Babás (28/9/2023) - As coisas não estão indo muito bem nos negócios, então Skipper decide usar sua experiência como babá para arrasar em seu novo emprego no parque aquático.

Os Croods 2: Uma Nova Era (23/9/2023) - Em busca de um novo lar, os Croods descobrem um paraíso habitado pela criativa família Bem Melhor. Mas não demora muito para a confusão começar.

ANIME

Gamera: O Renascimento (7/9/2023) - Tóquio, 1989. Quatro garotos acompanham o surgimento da destemida tartaruga kaiju Gamera, que enfrenta monstros gigantes devoradores de humanos.

KENGAN ASHURA: Temporada 2 (21/9/2023) - A segunda rodada do Torneio de Aniquilação Kengan continua, mas sem Ohma. Enquanto os poderosos gladiadores se enfrentam, uma figura sombria planeja um golpe violento.

Naruto Shippuden 2: Vínculos (1/9/2023) - Depois que ninjas estranhos atacam uma aldeia importante, o ninja adolescente Naruto e seu amigo Sasuke precisam salvar o planeta.

Naruto o Filme: A Lenda da Pedra de Gelel (1/9/2023) - Naruto e sua turma enfrentam um cavaleiro e seus soldados, que procuram um poderoso mineral.

Naruto Shippuden 3: Herdeiros da Vontade de Fogo (1/9/2023) - Com quatro das cinco aldeias ninja destruídas, o líder da única que restou tenta encontrar o culpado e proteger suas terras.

Naruto o Filme: Guardiões do Reino da Lua Crescente (1/9/2023) - Encarregados de levar um príncipe e seu filho mimado para casa, Naruto e sua turma se deparam com um violento golpe de estado.

Naruto o Filme: O Confronto Ninja no Pais da Neve (1/9/2023) - Naruto e sua turma acompanham um famoso ator até o País da Neve, mas encontram perigosos ninjas no caminho.

Naruto Shippuden 4: A Torre Perdida (1/9/2023) - Transportado 20 anos para o passado, Naruto precisa lutar ao lado do pai para impedir um ninja malvado de alterar a história.

Naruto Shippuden 5: A Prisão de Sangue (1/9/2023) - Preso em um castelo depois de uma acusação falsa, Naruto luta para escapar e descobrir a verdade.