Velório de Aracy Balabanian será aberto ao público no Theatro Municipal do Rio

A atriz Aracy Balabanian será velada nesta terça-feira (8) em uma cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal do Rio. A artista morreu aos 83 anos nesta segunda-feira (7).



Querida entre os amigos e os admiradores do seu trabalho, Aracy queria ser velada por todos. O desejo da eterna Cassandra foi concedido pelo Theatro Municipal através das amigas Gogoia Sampaio, figurinista, e a diretora Denise Saraceni.