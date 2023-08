Aracy Balabanian: Causa da morte da atriz é revelada pela Globo

A atriz Aracy Balabanian, de 83 anos, morreu nesta segunda-feira (7), e chocou vários fãs que não sabiam que a famosa tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão no final de 2022.



Reservada na vida pessoal, a artista estava internada em uma clínica do Rio de Janeiro para cuidar da saúde. No entanto, não conseguiu acompanhar a recuperação da doença.