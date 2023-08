Aracy Balabanian decidiu ser a 'tia rica' e optou por não se casar

Ela também revelou, em sua biografia "Nunca Fui Anjo", que realizou dois abortos. No livro, Aracy contou que não tinha condições financeiras para criar uma criança na época, além de não querer ter um filho do homem que a engravidou.

Aracy estava internada em uma clínica do Rio de Janeiro. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão no final de 2022. Apesar de descobrir a doença, ainda não há informações se ela morreu por complicações do problema de saúde.