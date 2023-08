Famosos lamentam morte de Aracy Balabanian

Querida entre os famosos, a atriz Aracy Balabanian recebeu homenagens dos amigos nesta segunda-feira (7). A artista morreu aos 83 anos, após a internação em uma clínica no Rio de Janeiro. No final de 2022, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão.



A primeira homenagem foi do fiel amigo Miguel Falabella, que fez diversos trabalhos ao lado da famosa durante a passagem dela na Rede Globo. Devastado com a informação, o artista fez um texto agradecendo a amizade da eterna personagem do 'Sai de Baixo'.