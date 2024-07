Vestida como uma Patricinha da Sessão da Tarde

MODA

Figurino da vilã Regina George inspira looks que exaltam a moda do início dos anos 2000



Um jovem clássico do cinema de Hollywood completa 20 anos! Ele marcou toda uma geração, continua sendo exibido até hoje na Sessão da Tarde e, com o retorno da moda do início dos anos 2000, se transformou em uma referência fashion. Estamos falando do filme Meninas Malvadas, estrelado com Lindsay Lohan, como a protagonista Candy Heron, que, criada pelos pais cientistas na África, tem que enfrentar o ambiente hostil de um high school norte-americano onde reina a popular Regina George, interpretada por Rachel McAdams e seu grupo de amigas fúteis.

O filme foi um grande sucesso na época, reforçou a popularidade de Lindsay, ganhou até uma versão musical no início deste ano, mas nada que atingisse o reconhecimento da primeira versão. O figurino de Meninas Malvadas é um ótimo exemplo dos hits da moda do período que estão vivendo seu revival em pleno 2024. O estilo é bem jovem, colegial, com o domínio do tom rosa, das mini saias de pregas, cintura baixa, camisetas baby look, suéteres de marcas tradicionais e a estética old money, ou seja, o look patricinha estava em alta.

Todo esse universo, que possui um pouco de nostalgia, está tendo seu retorno principalmente devido aos jovens que expressam isso nas redes sociais. Literalmente, eles estão usando peças da época em que nasceram. Os looks mais emblemáticos do filme, que se tornaram bons representantes do período da moda 2000, são vestidos pela vilã. Foi ela nossa inspiração para recriar opções usáveis e garimpadas em brechós.

