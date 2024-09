QUE FIGURA

Vídeo: Cachorro 'caramelo' pula no mar e morde tubarão

O vídeo do 'doguinho' destemido já acumula quase 10 milhões de visualizações nas redes sociais

Um cachorro que estava passeando por uma praia em Valência, na Espanha, entrou no mar e mordeu a cauda de um tubarão que estava próximo à areia.

O vídeo do 'doguinho' destemido viralizou nas redes sociais e já acumula quase 10 milhões de visualizações.

A atitude ousada assustou os banhistas, mas o tubarão não revidou e foi embora após a abordagem do cachorro, sem dar a mínima importância. O cachorro retornou à areia logo na sequência.

Salva-vidas chegaram a chamar especialistas em biologia marinha para irem ao local, mas o tubarão foi encontrado morto. A causa, no entanto, não tem ligação alguma com o cachorro, e sim com um choque provocado por um peixe-espada.