TREND

Viralizou! Jovem se casa anos depois com pajem de cerimônia em que foi daminha

Heloisa Oliver casou com Samuel no ano passado. Em uma trend que viralizou no TikTok, Heloisa recriou uma foto na mesma pose em que ela e o marido aparecem crianças, quando foram daminha e pajem. "Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas", diz a legenda, citando uma canção do Charlie Brown Jr.