SEGURANÇA

Virginia contrata seguranças para acompanhar filha na escola: 'Se reclamar, pago mais um'

Influencer disse que um funcionário particular fica dentro do colégio, e outro fica fora

A influencer Virginia Fonseca contou nas redes sociais que contratou dois seguranças para acompanhar a filha Maria Alice, de 2 anos, na escola. Um funcionário fica dentro da instituição, e outro faz a guarda de fora. A outra filha dela com o cantor Zé Felipe, Maria Flor, e o bebê do casal que está a caminho, José Leonardo, também vão receber a proteção quando tiverem idade para entrar em uma instituição de ensino.

"E se reclamarem, pego mais um pra fazer a ronda no quarteirão!! Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for possível para segurança dos nosso filhos. O mundo é cruel e eu que não pago pra ver", disparou.

Virginia ainda revelou que as filhas não saem de casa sem segurança, mesmo que a ida seja para algum parquinho perto. Além disso, a segurança no colégio só vai terminar quando todos os filhos se formarem. "Se estiver viva [independente da idade], vai andar com segurança", disse. Segundo Virginia, Zé Felipe concorda com a decisão e até queria contratar três guardas.