Virginia Fonseca e Zé Felipe compram carro avaliado de quase R$ 2 milhões

Virgínia Fonseca e Zé Felipe compraram o carro Cadillac Escalade, avaliado em cerca de R$ 2 milhões - na concessionária Direct Imports, o veículo está à venda por R$ 1,8 milhão. Nas redes sociais, eles comemoraram a aquisição para os seguidores.



"Mais uma conquista da nossa família! Toda honra e glória a Deus", escreveu a influenciadora no Instagram no sábado, 16. Nas fotos, o casal aparece com suas filhas, Maria Flor, de 1 ano, e Maria Alice, de 2.