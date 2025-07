LANÇAMENTO

Novo livro de Itamar Vieira Junior chega às livrarias em outubro

Este conteúdo é um oferecimento da Hub.Nexxo - Soluções Empresariais

A aguardada conclusão da trilogia de Itamar Vieira Junior já tem data para chegar às livrarias: “Coração sem medo” será lançado em outubro pela editora Todavia. O livro fecha o ciclo iniciado com os premiados “Torto Arado” (2019) e “Salvar o Fogo” (2023), reafirmando o compromisso do autor com narrativas centradas na relação dos povos com a terra e no Brasil profundo. >