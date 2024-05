CANAL VIVA

'Viver a Vida' será reprisada pela primeira vez na TV; relembre a trama e os personagens principais

A trama contou com a primeira (e única) Helena negra do autor, interpretada por Taís Araújo

A novela 'Viver a Vida' finalmente receberá uma reprise na TV, 14 anos após sua exibição original. A novela de Manoel Carlos substituirá América, na faixa das 22h50 do canal Viva, com reprises no dia seguinte às 13h30, a partir do dia 22 de julho. A transmissão será de segunda a sabado, com maratona dos capítulos da semana aos domingos.