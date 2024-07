FAMOSOS

Viviane Araújo é operada para retirar hérnia umbilical

Viviane lamentou que não poderá ir à academia durante os primeiros dias do pós-operatório

A operação aconteceu na última terça-feira, 3. "Operei novamente minha hérnia umbilical. Eu já tinha operado, mas com a gravidez teve uma diástase no meu abdome e ela veio para cima do umbigo. Ela estava bem aparente e eu resolvi operar logo", disse.