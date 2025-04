VÍDEO

Wagner Moura apoia deputado Glauber Braga e critica processo de cassação: 'Perseguição política'

Parlamentar do PSOL completou uma semana de greve de fome em protesto ao processo que pode cassar seu mandato

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 07:26

Wagner Moura Crédito: Divulgação

Em um vídeo gravado nesta quarta-feira (16), o ator Wagner Moura declarou apoio ao deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que enfrenta um processo de cassação de mandato aprovado no Conselho de Ética e aguarda votação no plenário da Câmara. Moura destacou a greve de fome iniciada pelo parlamentar, afirmando que Glauber está "lutando pela sua dignidade e pela manutenção legítima de seu mandato". >

O ator criticou a movimentação pela cassação, descrevendo-a como uma ação com "evidente teor de perseguição política". Ele ainda afirmou: "O que está acontecendo é grave porque eu quero me solidarizar com ele como um deputado por quem eu tenho admiração, uma figura política de coragem, que está sofrendo as consequências exatamente por ser o político que é e dizer as coisas que diz".>

Sobre a greve de fome, Moura a definiu como uma "medida desesperada para combater essa injustiça que é o que aconteceu na comissão de ética, mas é uma medida extrema. Então eu quero aqui me solidarizar com ele". O vídeo do ator circulou nas redes sociais, ampliando o debate sobre o caso.>

Uma semana de greve>

Glauber completou, na madrugada desta quarta-feira (16), sete dias em greve de fome em protesto contra o processo que pode cassar seu mandato. O caso teve avanço após o Conselho de Ética da Câmara aprovar, na última quarta (8), por maioria de votos, o parecer favorável à cassação, relatado por Paulo Magalhães (PSD-BA).>

O deputado é acusado pelo Partido Novo de quebrar o decoro parlamentar após um incidente em que teria agredido e expulso um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) do prédio da Câmara. O deputado, no entanto, nega parcialidade no processo e afirma ser vítima de perseguição política, citando suposta interferência do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).>